Familien-Kolumne „Kinderkram“ Wenn Eltern plötzlich peinlich sind

Es liegt wohl in der Natur der Sache, dass das Verhältnis zwischen Eltern und ihren Kindern irgendwann kippt. Dass wir nicht mehr diejenigen sind, an denen sie sich vor allem orientieren, auf deren Worte sie zählen und die ihre ersten Ansprechpartner in allen Situationen sind. Noch ist es bei uns mehr ein Schwanken denn ein richtiges Kippen. Und ehrlich gesagt, gab es auch schon zu Kindergartenzeiten Momente der Peinlichkeit. Davon erzählt unsere große Tochter etwa jedes Mal, wenn sie im Kita-Fotoalbum die Seite aufschlägt, die sie an Karneval als Sternenprinzessin auf dem Schoß ihres als Froschkönig verkleideten Papas zeigt. Dessen Kostüm störte sie weniger, mehr die Tatsache, dass er unter der Froschkrone noch eine Perücke trug. Was daran peinlich sein soll, versteht der Papa bis heute nicht.