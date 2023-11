Familien-Kolumne „Kinderkram“ Dem Kind einen Namen geben

Wären unsere beiden Töchter Jungen geworden, ich weiß nicht, ob sie nicht am Ende namenlos geblieben wären. Denn während ihre Namen für uns von Anfang an gesetzt waren, gestaltete sich die Suche nach einem Pendant für einen Jungen ungleich schwerer. Kein Name konnte uns so recht überzeugen. Zu kurz, zu lang, zu beliebt, zu ungewöhnlich – vielleicht war unser Unvermögen ein Vorzeichen dafür, dass die Suche ohnehin überflüssig war. Nomen es omen, könnte man sagen.