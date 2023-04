Familien-Kolumne „Kinderkram“ Traumberuf Müllfrau

Seit sie klein war, träumt sie davon. Schon wenn der Papa abends die Mülltonnen vor das Haus stellte, freute sie sich auf den Müllwagen am nächsten Morgen. Kaum war der zu hören, stand sie am Fenster, beobachtete genau, was unten geschah und war glücklich, wenn einer der „Müllmänner“ ihr Winken erwiderte. Heute steht sie zwar nicht mehr wartend und winkend hinter dem Fenster, freut sich aber doch, wenn das Müllauto genau in dem Moment bei uns hält, wenn sie das Haus in Richtung Schule verlässt. Sie ist auch diejenige, die penibel darauf achtet, dass der Müll bei uns in der richtigen Tonne landet – und vor allem, dass wir gar nicht erst so viel davon erzeugen.