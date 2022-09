Familien-Kolumne „Kinderkram“ : Von Einhörnern und Politikern

Bonn Was wird das eigene Kind später einmal beruflich machen? Auch GA-Redakteur Christoph Meurer hat sich diese Frage gestellt und eine nicht ganz so ernst zu nehmende Antwort gefunden.

Eine Fünfjährige nach ihrem Berufswunsch zu fragen, ist eigentlich müßig. Da kommen Antworten wie Feuerwehrfrau oder Polizistin, aber auch der Wunsch, später einmal ein Einhorn zu werden. In einem in der Kita gebastelten Steckbrief hat unsere Tochter vermerkt, dass sie Bäckerin werden will – und nachdem sie mitbekommen hatte, dass König Elizabeth II. gestorben war und wir ihr einige Hintergründe erklärt hatten, wollte sie – wörtliche Aussage – „Prinzessin von Deutschland“ werden.

Die Fähigkeit, einen Deal zu machen

Die Kunst der leeren Drohung

Ungeachtet dieses Erfolgs muss die Fünfjährige an ihren Verhandlungsfertigkeiten aber noch arbeiten. Als ich an einem anderen Abend nämlich kein weiteres Kapitel vorlesen wollte – es war schon spät, ich war müde –, baute sie sich kniend im Bett vor mir auf und erklärte: Falls ich nicht noch ein Kapitel vorlese, werde sie am nächsten Morgen so sehr trödeln, dass wir sehr spät zur Kita kommen und ich in der Folge zu spät zur Arbeit. Mit dem Hinweis, dass morgen Samstag sei, gab ich ihr einen Gute-Nacht-Kuss – und überhörte das Genöle.