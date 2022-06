Familien-Kolumne „Kinderkram“ : Das Rätsel um das Plastikeis

Ein richtiges Eis ist lecker. Aber was mag es mit Plastikeis auf sich haben? Foto: dpa/Jens Kalaene

Bonn Es ist nicht immer leicht, vom Nachwuchs zu erfahren, was in der Kita so passiert. Und manchmal geben preisgegebene Informationen auch Rätsel auf. Wie kürzlich, als es um eine seltsame Süßigkeit ging.

Man konnte es in den vergangenen Jahren fast vergessen haben, aber es gibt tatsächlich außer Corona noch andere gesundheitliche Gründe, warum Kinder nicht in die Kita können. Uns beziehungsweise unsere ältere Tochter hatte nun der Kinderkrankheitsklassiker Scharlach erwischt – und das auch noch zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt.

Sicher: Es ist nie besonders toll, krank zu sein. Aber in diesem Fall war die Fünfjährige am Boden zerstört, dass wegen der Ansteckungsgefahr, die sie darstellte, ein paar Kita-Tage ausfallen mussten. Denn just zu diesem Zeitpunkt stand das große Kindergartensommerfest an, auf das sie sich seit Wochen freute.

Geplant war ein Strandfest mit allem, was dazu gehört. Also auch mit einer Eisbude, die von den Kindern selbst gestaltet wurde. Und diese hatte es unserer Tochter offenbar besonders angetan. „Es ist so blöd, dass ich nicht zum Sommerfest kann“, erklärte sie uns in einem Moment, als sie einmal nicht jammernd auf dem Sofa lag, gelangweilt durch die Wohnung tigerte oder lautstark ob ihrer nicht-coronabedingten Quarantäne schimpfte. Nach Aussage unserer Tochter hatte man sich in der Kita offenbar intensiv auf die Eisbude vorbereitet. „Wir haben sogar mit Plastikeis geübt“, verkündete sie – und man hätte fast meinen können, sie verdrücke eine Träne dabei.

Tiefkühlfach statt Sommerfest

Weitere Informationen dazu waren allerdings nicht aus ihr herauszubekommen. Uns blieb nur die elterliche Vorstellung: Wurde in der Kita vielleicht mit Kunststoff in Eisbällchen- und Eiswaffelform die richtige Schlecktechnik erarbeitet? Wurde mit Eiskugeln, die sicher nicht matschen, das Portionieren perfektioniert? Herausbekommen haben wir es aus unserer Tochter nicht.

Generell ist es nicht immer leicht, der Fünfjährigen Dinge aus der Kita zu entlocken. Wie war es heute? Schön! Was habt ihr gemacht? Weiß ich nicht mehr! Was gab es zu essen? Schau doch auf dem Speiseplan an der Kita! Es gibt Tage, an denen ein solcher Dialog über den Tag unserer Tochter das höchste der Gefühle ist. Fehlt nur, dass sie uns bald erklärt, dass das, was in der Kita geschehe, in der Kita bleibe.

So musste das Rätsel um das Plastikeis ein solches bleiben. Der Fall des todunglücklichen, von Scharlach gemarterten Kindes konnte hingegen schnell gelöst werden: mit einem echten Eis aus dem heimischen Tiefkühlfach.