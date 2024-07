Familien-Kolumne „Kinderkram“ Der kleine Prinz und die Melkmaschine

Ich musste aber erst gar nicht beim Raten kläglich versagen. „Das ist eine Fräse, Papa“, erklärte sie mir umgehend. Fräse? Wieso? Weshalb? Können wir so etwas gebrauchen? Der kleine Prinz, der in der Geschichte das Schlangen-Elefanten-Bild sofort erkennt, hätte sicher auch die Fräse identifiziert. Aber auch meinen Papier-CD-Player? Irgendwann haben mir meine Eltern einen richtigen gekauft. Und sobald mir ein Verwendungszweck für eine Fräse einfällt, werde ich einen Baumarkt aufsuchen – und fragen, ob sie was Hübsches in Gelb haben.