Familien-Kolumne „Kinderkram“ Wenn das Spiegelbild am Abend plötzlich lächelt

Beim Aufräumen musste unsere Große zuletzt über sich selbst lachen. In ihrer Schreibtischschublade fand sie ihr „Anziehbuch“. Dabei handelt es sich keineswegs um ein vorgefertigtes Heft, in dem man Püppchen Papierkleider anlegen kann. Es ist ein selbst aus bunten Zetteln zusammen getackertes Büchlein, in dem unsere Tochter, gerade des Schreibens mächtig, über Wochen haarklein festgehalten hat, was sie täglich angezogen hat. Und nicht nur das. Auch die Auswahl der Klamotten und die Reihenfolge, in der sie diese angelegt hat, sind vermerkt. Meist wählte sie dafür die „Wurfweise“. Heißt: Die Kleidungsstücke flogen vom Kleiderschrank aus durch ihr Zimmer, sie folgte der Spur und zog sich so an. Der Tag, an dem sie in Kindergartentagen von der Oma zum Umziehen geschickt alle ihre Unterhosen auf einmal angezogen hat, ist darin allerdings nicht vermerkt.