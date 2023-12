Familien-Kolumne „Kinderkram“ Wie mich mein einjähriger Sohn zum Yoga animierte

Obwohl ich bisweilen steif und eher unbeweglich einige Bewegungsabläufe teste, übe auch ich jetzt in regelmäßigen Abständen mit meinem kleinen Sohn. Wir nehmen die Sache nicht ganz so ernst, kennen keine der unterschiedlichen Yoga-Richtungen, aber wir wissen, dass das gemeinsame Turnen - ja, der Begriff ist fachlich an dieser Stelle natürlich falsch - uns zusammen fit hält. Ob in Form einer „Marjari“-Haltung oder beim einfachen Arme-Kraulen, mein Sohn animierte mich dank seiner spielerischen Neugierde zum Yoga.