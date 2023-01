Familien-Kolumne „Kinderkram“ : Was tun, wenn die Kinder am laufenden Band Kunstwerke produzieren?

Bonn Einerseits freut sich GA-Redakteur Christoph Meurer, dass seine Kinder so kreativ sind. Andererseits gibt es daheim mittlerweile viel zu viele Kunstwerke. Was also tun?

Wir haben ein Kunstproblem. Es mag drastisch klingen, entspricht aber der Wahrheit, dass wir von Bildern überflutet werden. In regelmäßigen Abständen schleppen beide Töchter große Müllsäcke aus der Kita heim, in denen sich aber kein Abfall befindet, sondern die Ergebnisse ihrer künstlerischen Betätigungen. Wobei der Unterschied nicht immer leicht auszumachen ist.

Um klarzustellen: Ich finde es toll, mit welcher Begeisterung beide Töchter zu Stiften, Stickern, Glitzerkleber und möglichst kindersicheren Scheren greifen, um ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen – in der Kita und daheim. Aber die Frequenz der Kunstproduktion ist ebenso erstaunlich wie manches Werk. Männchen, Sonnen oder Bäume kann ich meist gut erkennen. Aber wenn nur drei Striche ein weißes DIN-A4-Blatt zieren und mir das dann erwartungsvoll strahlend überreicht wird, komme ich ins Schwitzen. Zumal jeder Interpretationsversuch meinerseits mit einer fast verächtlichen Verneinung quittiert wird.

Ich komme mir manchmal vor wie die Erwachsenen in der Erzählung „Der kleine Prinz“. Von denen berichtet der namenlose Erzähler, dass sie ein Bild, das er als Sechsjähriger malte, fälschlicherweise als Hut identifizierten, obwohl es eine Riesenschlange darstellte, die einen Elefanten verdaut.

Zu solchen kunsttheoretischen Problemen kommen praktische. Wohin mit den ganzen Kunstwerken? Der Plan, die in der Kita entstandenen Werke pro Kind in einer großen DIN-A3-Kladde zu sammeln, stellte sich als naives Ansinnen heraus. Mittlerweile füllen die Werke einen Umzugskarton. Ob wir über einen Anbau für eine Art Depot nachdenken sollten? Immerhin regieren unsere Kinder nicht gerade erfreut, wenn Bilder in der Altpapiertonne laden. Am besten stopft man sie heimlich unter alte Zeitungen oder sonstige Papiere.

Sicher: Es ist nicht schön, Kunstwerke der Kinder wegzuschmeißen. Aber die Aussicht, irgendwann vor lauter Bildern nicht mehr treten zu können, ist ebenso wenig berauschend. Manchmal hilft auch, die Kinder selbst entscheiden zu lassen, was sie behalten wollen. Dabei sind sie mitunter äußerst selbstkritisch, was ihre Kunst betrifft und ich wundere mich, was so alles in den Mülleimer darf.