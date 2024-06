Familien-Kolumne „Kinderkram“ Mit Kopfhörern zurück auf Anfang

Bei uns zu Hause ist es seit ein paar Wochen ungewöhnlich still. Vorbei scheinen die Zeiten, in denen unsere Töchter in fast ohrenbetäubender Lautstärke überall und jederzeit Hörspiele hörten oder mit voller Inbrunst ihre Lieblingslieder mitträllerten. Nicht umsonst können wir bestimmte Folgen mitsprechen. Die neue Stille liegt aber nicht etwa daran, dass sie das Interesse an beidem verloren hätten. Es ist lediglich ihrem veränderten Hörverhalten geschuldet. Beide tragen nämlich nun bevorzugt Kopfhörer, die Kabellosen versteht sich. Die schenken ihnen neben ungestörtem Hörvergnügen große Bewegungsfreiheit – was mich auf einer anderen Ebene zurück in die ersten Jahre mit unseren Töchtern katapultiert.