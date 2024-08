Familien-Kolumne „Kinderkram“ Wenn Kinder singen, was sie hören

Die Missverständnisse beim Mitsingen lassen übrigens auch mit zunehmendem Alter nicht nach. „Was ist denn so erstrebenswert an großen Zehen?“, wollte unsere jüngere Tochter in unserem diesjährigen Urlaub während einer Autofahrt unvermittelt wissen. Auf mein verständnisloses, „Wie kommst du denn darauf?“, erntete ich nur einen genervten Blick. Ihre große Schwester hatte da mehr Durchblick und durchschaut, dass der Auslöser das gerade laufende Lied war: „Ausgehen“ von Annen May Kantereit. Darin heißt es wörtlich: „Ich glaube, auf der Welt gibt es nicht viele mit so großen Zielen“, bei unserer Kleinen war aber nur „Zehen“ angekommen. Ich glaube, ich brauche nicht zu sagen, dass auch ich an dieser Stelle jetzt nichts mehr von Zielen höre. Ein weiteres Lied, das sich nun in die schönen Erinnerungen einreiht und dort wohl auch bleibt – wie einer der ersten Verhörer unserer Großen: Wenn allerorten musikalisch das Trömmelche geht, stehen wir nämlich nicht parat, bei uns heißt es dann „stonn mer all schamat“. Was auch immer das bedeutet.