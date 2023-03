Familien-Kolumne „Kinderkram“ Fast alles hat das Zeug zum echten Schatz

Ich muss gestehen, das Datum hat mich entsetzt. Fast vier Jahrzehnte sind vergangen, seit jemand den Verschluss in die Natur geworfen hat – und ebenso lange hat sich niemand gefunden, der ihn aufgehoben und entsorgt hat. Er lag sogar schon mehr als ein Vierteljahrhundert dort, als unsere große Tochter geboren wurde. Wenn ich so betrachte, was sie von ihren regelmäßigen Ausflügen an die Sieg mitbringt, ist er damit leider nicht allein. Zum Glück schaut sie hin, bückt sich und sammelt ein, was nicht dahin gehört: Das meiste wirf sie inzwischen zu Hause in den Müll, manches wandert aber auch immer noch in ihre persönliche Schatzsammlung. Und vom Küchentisch dann irgendwann in ihr Zimmer.