Kinderbuch-Tipp : Galileo-Forscherclub - Das Rätsel der Dinosaurier-Knochen

Eine interessante Geschichte gespickt mit Fakten über Dinosaurier und schönen bunten Bildern ab 8 Jahren.

Schon mal was von MINT gehört? Die Begriffe Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik stecken dahinter. In der spannenden, modern geschriebenen Geschichte über den „Galileo Forscherclub“ sind diese Themen auf unterhaltsame Weise eingebaut. Als Kilian und Josi einen echten Dinoknochen entdecken, muss Mila das Ganze erst einmal mit der Kamera festhalten. Sie ahnt noch nicht, dass sie die Paläontologen hautnah begleiten werden. Schneller als der Blitz sind diese nämlich vor Ort und starten eine Ausgrabung. Nun geht es mit Löffeln, Maurerkelle und Pinseln los. Aber Moment, was macht denn da eine alte Cola-Dose neben dem Skelett?