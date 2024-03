Entschuldigen, aber richtig Geburtstag vergessen? Ein Satz ist dann völlig daneben

Was jetzt gefragt sei, „ist alles, was uns zur Wiedergutmachung einfällt und machbar scheint“, so Vogelsang. Sie hält alles für passend, was in folgende Richtung geht: vom persönlichen Besuch mit einem kleinen Geschenk, einer Einladung ins Café, einem Blumenstrauß per Kurier bis hin zu einem besonders intensiven Telefongespräch.