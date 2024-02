Familien-Kolumne „Kinderkram“ Adieu Zahnfee? Warum Unwissenheit ein Segen sein kann

Zurück zur Frage unserer Tochter. Wir setzten auf die Wahrheit und bestätigten, dass es besagte Feen nicht gibt. Die Siebenjährige lächelte – und wir gerieten ein wenig in Panik. Was, wenn sie diese Erkenntnis unter ihren Freundinnen verbreitet und am Ende mehrere Mädchen sich bei ihren Eltern beschweren oder ausweinen, dass sie bislang angelogen worden seien? Vielleicht wäre es angebracht, sich ein paar Tage aus der Eltern-Whatsapp-Gruppe abzumelden.