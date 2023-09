Familien-Kolumne „Kinderkram“ Warum Grundschule nicht artgerecht ist

Natürlich hat sich in der Grundschule in den vergangenen Jahrzehnten viel verändert. Engagierte Lehrer und Lehrerinnen wie die unserer Tochter gehen in den Unterrichtsstunden auch mal raus auf den Schulhof, es gibt Bewegungspausen, tolle Ausflüge. In Pilotprojekten in Unkel und Aschaffenburg radeln einige Gymnasiasten sogar während des Unterrichts auf einem Ergometer. Das ist alles gut und wichtig, ändert ja aber am Grundkonzept nichts.