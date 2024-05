Veranstaltung zu Erziehungsfragen Hilfe beim Umgang mit der Pubertät

Aus diesem Grund widmet sich die letzte Veranstaltung in der Reihe „Kind im Glück“ diesem Thema. „Wie tickst Du eigentlich? Erziehungsherausforderungen in der Pubertät“: dazu spricht Jost Schieren, Professor für Waldorfpädagogik und Dekan des Fachbereiches Bildungswissenschaft an der Alanus Hochschule, am Mittwoch, 5. Juni, auf dem Campus II (Seminarraum 7) der Hochschule in Alfter, Villestraße 3.