Familien-Kolumne „Kinderkram“ : Immer schön bunt und blinkend

Um Unterhaltsames und Ärgerliches aus dem Elternalltag geht es in unserer Kolumne "Kinderkram". Foto: GA/ivector - stock.adobe.com

Bonn Eltern und Kinder teilen selten denselben Geschmack, was das Spielzeug betrifft. Selbst wenn sich die Eltern am Ende durchsetzen, können sie nicht alles verhindern.

Jeder ökologisch angehauchte Yuppie, der etwas auf sich hält, wird seinem Kind zweifelsohne nur Holzklötze, Bio-Baumwolle-Stofftiere und fair produziertes Recycling-Plastik zum Spielen geben. Das macht nach außen hin einen guten Eindruck und ist häufig zumindest ein stückweit gesünder für den Nachwuchs als der Kram, der made in Fernost sonst so angeboten wird. Es gibt da nur einen Haken: Babys und Kleinkinder stehen eher auf knallbunt und neonfarben blinkend.

Wenn ich könnte, würde ich meinem ein-und-ein-paar-Zerquetschte Jahre altem Sohn sagen, dass Holzspielzeug in dezenter sand- und erdfarbener Erscheinung viel ästhetischer aussieht als die von ihm präferierte Kunststoff-Ausführung in auffälliger Regenbogen-Optik, wobei kein Regenbogen, den ich je gesehen habe, meinen Augen bisher solche Schmerzen zugefügt hat. Um diesem Argument zu folgen, ist mein Sohn aber vermutlich noch zu jung – oder er ignoriert es einfach. Also greift er, wenn er die Wahl hat und wir unterwegs sind, gerne zu der von mir weniger favorisierten Option. Zu Hause zumindest hat er keine andere Wahl, als mit Holz und dergleichen zu spielen.