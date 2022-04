Familien-Kolumne „Kinderkram“ : Info-Overkill im Internet

Bonn Das Internet als Informationsquelle hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Allerdings gibt es so viele Empfehlungen und beworbene Produkte, dass es bei frisch gebackenen Eltern zu einem Info-Overkill kommen kann.

Frisch gebackene Eltern haben viele Möglichkeiten, sich im Internet zu informieren. Welche Windeln sind zu empfehlen? Wann beginnt man mit der Beikost-Einführung? In welchem Autositz sitzt das Kind besonders sicher? Das heißt aber noch lange nicht, dass man eindeutige Antworten bekommt – wenngleich es in Blogs und anderen Plattformen im Netz regelmäßig passiert, dass militante Eltern ihre Meinung als die einzig richtige proklamieren – vermutlich kindly sponsored by irgendwelchen Babyartikel-Herstellern.