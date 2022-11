Kinderbuch-Tipp : Julia Boehme/ Herdis Albrecht (Illustr.): Tolle Tier-Silben-Geschichten mit Conni

Conni kennt wohl jedes Kind – in diesem Buch können Erstleser selbst nachlesen, was das neugierige Mädchen wieder alles erlebt, Silbe für Silbe.

Conni ist vielen Kindern und Eltern ein Begriff, denn das neugierige Mädchen mit dem rot-weiß-gestreiften Pullover und dem Pferdeschwanz ist längst eine der beliebtesten Figuren in der deutschen Kinderliteratur. Auch in diesem Sammelband zeigt Conni wieder allen, was sie kann, und erlebt dabei eine spannende Waldsafari und ein Pony-Picknick. Was hat es außerdem mit einer Schule voller Tiere auf sich?