Kinderbuch-Tipp : Kathrin Lena Orso/ Heike Vogel (Illustr.): Bald geht’s dir wieder gut

Schnecke Sissi, Henri Hahn, Karla Kuh und Kathi Katze sind alle krank, helfen aber einander dabei, wieder gesund zu werden. Ein liebevoll gestaltetes Bilderbuch in Reimen für Kinder ab zwei Jahren.

Schnecke Sissi hat Rückenschmerzen, Henri Hahn hat einen Schnupfen, Karla Kuh ist heiser und Kathi Katze hat in einen Dorn in der Tatze. Oh weh! Ein Glück, dass die Freunde immer gleich zur Stelle sind.

Ob eine wärmende Salbe für Sissi, ein Kräutertee für Henri oder ein Pflaster für Hanno Hund – sie alle werden getröstet und gepflegt. So werden sie alle schnell gesund!