Familien-Kolumne „Kinderkram“ : Kind versus Kummer

Bonn Erwachsene neigen dazu, in vielen Dingen das Negative zu sehen. Dass es auch anders geht, zeigen uns Kinder jeden Tag. Auf ihre Eltern hat das in der Regel einen positiven Effekt.

Kann es nicht endlich aufhören zu regnen? Was ist das wieder für ein Chaos im Wohnzimmer? Und warum muss die Müllabfuhr morgens eigentlich immer so laut sein? Als Erwachsener sieht man in vielen Dingen das Negative. Dass es auch anders geht, zeigt mir dankenswerterweise mein acht Monate alter Sohn. Wie er beweisen uns Kinder täglich, dass ein Perspektivwechsel möglich ist.