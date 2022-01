Familien-Kolumne „Kinderkram“ : Corona-Kinder küssen nicht

Labor stößt an Kapazitätsgrenze : Bonner Schulleiterin spricht von chaotischem Testverfahren Weil ein Großlabor in Köln aufgrund zu vieler positiver Pooltests an seine Kapazitätsgrenze gestoßen ist, sind Einzeltests betroffener Kinder in Bonn nicht mehr ausgewertet worden. Eltern und Schulleitungen gehen auf die Barrikaden.