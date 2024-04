Tipps aus der Redaktion Diese sechs Filme sind etwas für die ganze Familie

Wir haben mit unseren Töchtern in den zurückliegenden Jahren wirklich viele Kinderfilme gesehen, darunter auch viele richtig gute. Und natürlich gab es Phasen, da sah die eine am liebsten die Geschichten rund um die Fee Tinkerbell, die andere wiederum liebte Anna, Elsa und Schneemann Olaf. Es gibt aber Filme, die sind in all den Jahren geblieben, mal mehr mal weniger intensiv, nach familieninterner Beratung sind sie aber definitiv unsere Langzeitfavoriten.