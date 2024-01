Änderungen im Jahr 2024 Hier gibt es mehr Geld für Familien

Steuerlich draufzahlen müssen laut Institut der deutschen Wirtschaft Alleinerziehende, Singles und Geringverdiener. Das hat das arbeitgebernahe Kölner Institut der Deutschen Wirtschaft ausgerechnet. Alleinerziehende mit einem Kind und einem Jahresbruttoeinkommen von weniger als 36.000 Euro haben am Jahresende 144 Euro weniger im Geldbeutel als im Jahr zuvor. Ursache dafür sind gestiegene Abgaben auf Energie und höhere Sozialbeiträge. Singles mit einem Einkommen von 50.000 Euro zahlen rund 40 Euro mehr an Steuern und Abgaben. Und während eine Familie mit zwei Kindern und einem gemeinsamen Bruttojahreseinkommen von 130.000 Euro am Jahresende ein Plus von 260 Euro verzeichnet, sind es bei einer Familie mit einem Jahreseinkommen von 42.000 Euro über 30 Euro weniger. Entlastungen kommen über die Einkommensteuer, zeigt das Wirtschaftsforschungsinstitut.