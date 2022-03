Familien-Kolumne „Kinderkram“ : Von Kinder-Kunst und Eltern-Ehrlichkeit

Bonn Meine Tochter findet gerade heraus: Eltern sind auch nicht immer ehrlich, beispielsweise wenn es um die zahlreichen Kunstwerke ihrer Kinder geht.

Ich bin eine ehrliche Haut, vom Lügen halte ich gar nichts. Das versuche ich auch meinen Kindern zu vermitteln. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist es mit der Ehrlichkeit auch bei mir nicht immer gar so weit her. Auf der einen Seite bringe ich meinen Kindern bei, immer die Wahrheit zu sagen. Wenn die Tochter dann aber einem neuen Bekannten, den wir das erste Mal an Karneval getroffen haben, gegenüber verlauten lässt: „Mit der Piratenperücke sahst du aber besser aus“, ist es mir irgendwie auch nicht recht.

Eine Freundin erzählte mir jüngst, sie habe ihren Kindern früher immer vorgegaukelt, dass der Papa all ihre Gemälde und Basteleien in seinem Büro aufhänge. So weit gehe ich nicht. Aber in ihren fruchtbareren Schaffensphasen produzieren meine Kinder mehrere Dutzend Kunstwerke am Tag. Die werden gelobt und wandern dann in eine Kiste. Später wird die Anzahl der darin befindlichen Kunstwerke stark dezimiert. Ein Bruchteil wird aufgehoben, der Rest landet im Papiermüll. Natürlich sage ich das meinen Kindern nicht.