Familien-Kolumne „Kinderkram“ Zwei Mädchen und das große Krabbeln

Es gibt Fragen, die müssen zunächst unbeantwortet bleiben. „Mama, was frisst eigentlich ein Schneider?“ ist so eine Frage. Gestellt von unserer Tochter neulich am Frühstückstisch, nachdem sie auf dem Weg dahin ein solches Insekt in unserem Treppenhaus gefunden hatte. Eine Antwort musste ich ihr schuldig bleiben. Ich überlegte nämlich viel zu lang, deswegen half unsere Große dem armen Tier, das auch noch zwei Beine verloren hatte, kurzerhand hinaus in den Garten – in der Hoffnung, dass es dort etwas findet, das auf seinem Speiseplan steht. Ich bin sicher, es ist satt geworden – wie so manch anderes Tier auch. Sehr zur Freude unserer Töchter, nicht immer allerdings zu meiner.