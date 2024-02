Kinderbuch-Tipp Claire Alexander: Ein klein wenig anders

Die Plufer haben etwas ganz Tolles vorbereitet: Sie wollen zusammen kleine graue Wolken in die Luft pusten. Aber Moment mal, irgendetwas stimmt nicht. Eine Wolke ist nicht grau – sondern bunt. Die anderen Plufer entfernen sich von dem bunten Plufer. Die Wolke ist nämlich so anders als ihre. Aber nach ein wenig Überzeugungsarbeit steht fest: Vielleicht ist bunt ja doch nicht so schlecht.