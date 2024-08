Kinderbuch-Tipp Frauke Angel: Ein Zimmer für mich allein

Elli teilt sich ein Zimmer mit ihren zwei Brüdern. Sie wird bald zehn und wünscht sich zu ihrem Geburtstag endlich ein eigenes Zimmer, um auch mal für sich allein zu sein und in Ruhe ihr Tagebuch schreiben zu können. Denn wenn sie eines gerne tut, dann ist das schreiben. Sie will nämlich später Schriftstellerin werden. Aber ein Umzug kommt für ihre alleinerziehende Mutter nicht infrage. Also spielt sie mit dem Gedanken, mit ihrer besten Freundin Nursemin einfach auszuziehen, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen. Vor kurzem hat sie außerdem ein Geheimversteck entdeckt, einen alten verlassenen Bunker…