Kinderbuch-Tipp Judith Merchant: Hanni braucht eine Freuschrecke

Hanni hatte sich so auf den Ausflug mit ihrer Mama gefreut. Doch gleich am Morgen tritt sie auf einen Legostein und ihr passieren lauter doofe Sachen. Ihre Laune ist am Boden. Doch da hat Mama eine Idee: Hanni braucht eine Freuschrecke! Und so machen sich die beiden auf den Weg und suchen das Tier, das zur Hilfe kommt, wenn alles blöd ist.