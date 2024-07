Kinderbuch-Tipp Johanna Lindemann: Abgeholt!

Ben fühlt sich in seinem Kindergarten richtig wohl und geht jeden Tag gerne dorthin. Nur eine Sache gefällt ihm gar nicht: Sein Papa holt ihn immer als Letzter ab. Aber Ben weiß auch, dass sein Papa einen ganz wichtigen Job hat. Schließlich wird dieser dort täglich von Gitterrittern und monsterlangen Schlangen angegriffen. Hin und wieder treiben auch Diebe ihr Unwesen. Die anderen Kinder lauschen gebannt Bens Geschichten und wollen am Ende auch gerne länger in der Kita bleiben…