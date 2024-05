Kinderbuch-Tipp Madlen Ottenschläger: Mama macht Feierabend

Wenn Mama abends „So“ sagt, dann weiß Anton schon, was kommt: Es geht ins Bett. Obwohl er doch noch gar nicht müde ist. Aber Mama lässt sich davon nicht beeindrucken, denn sie hat nun Feierabend. Feierabend? Was bedeutet das eigentlich? Heimlich steht Anton nochmal auf und sieht Unglaubliches: Mama füttert seinen Kuschelelefanten Rosi mit allerlei Leckereien, steckt seine Lieblingspuppe Lotti in die Badewanne und isst Süßigkeiten, obwohl sie sich doch schon die Zähne geputzt hat. An Mamas Feierabend ist mächtig was los. So viel, dass man ganz müde vom ganzen Trubel wird…