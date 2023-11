Alanus Hochschule und GA laden ein Gesprächsrunde mit Tipps gegen den Geschenke-Stress

Um diese und andere Fragen soll es bei der nächsten Veranstaltung der Reihe „Kind im Glück“ gehen, die der General-Anzeiger zusammen mit der Alanus Hochschule in Alfter ausrichtet. In lockerer Atmosphäre sprechen Ina Scheffler, Professorin für Kunstpädagogik an der Hochschule, Kindheitspädagogik-Expertin Tordis Paulzen, Britta Paschke von der Meckenheimer Buch- und Spielwarenhandlung Pöppelheld und GA-Redakteur Christoph Meurer über die Tücken und Freuden des Schenkens. Selbstverständlich steht das Podium auch für Fragen und Anregungen aus dem Publikum zur Verfügung. Die Gesprächsrunde findet am Mittwoch, 29. November, von 19 bis 20.30 Uhr an der Alanus Hochschule, Campus II, Villestraße 3, in Alfter statt. Der Eintritt ist frei.