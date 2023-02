Familien-Kolumne „Kinderkram“ : Partyspaß trotz Pech und Pannen

Bonn Die Liste der Dinge, die es vor einem Kindergeburtstag zu erledigen und zu bedenken gibt, ist lang. Mit jedem Jahr, das die Kinder älter werden, wächst zum Glück der Erfahrungsschatz, auf den elterliche Partyplaner bauen können. Das schützt sie aber noch lange nicht davor, dass am Ende dann doch etwas schiefen laufen kann.

Kaum war der neue Kalender für 2023 aufgeschlagen, da versah unsere jüngere Tochter ihn schon mit großen Kreuzen. Unübersehbar zeigten sie an, wie die Zeitspanne bis zu ihrem Geburtstag täglich schrumpfte. Inzwischen ist der große Tag vorbei, sie nun im zweistelligen Altersbereich und um einige Geschenke reicher. Und auch den Kindergeburtstag haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Mehr oder weniger zumindest. Denn natürlich lief dann doch mal wieder nicht alles ganz so wie ich oder vor allem das Geburtstagskind es sich gedacht hatte.

Es ist nicht das erste Mal, dass am Abend, wenn alle Gäste gegangen sind, ein weinendes Kind vor mir sitzt. Unsere große Tochter antwortete sogar einmal auf die Nachfrage ihrer Tante, ob ihre Feier denn schön gewesen sei: „Ja, schön blöd.“ Ich versuche mich in solchen Augenblicken immer damit zu beruhigen, dass das vor allem daran liegt, dass das Geburtstagskind einen anstrengenden und aufregenden Tag hinter sich hat. Und doch beschleichen mich dann auch Gedanken, ob ich bei der Organisation nicht vielleicht etwas falsch gemacht haben könnte.

Dabei bin ich ja nicht unerfahren. Im Gegenteil, mein Erfahrungsschatz, was Kindergeburtstage betrifft, ist groß. In den vergangenen Jahren habe ich viel gegrübelt, gebastelt und gebacken, da hat sich so einiges angesammelt. Und da unsere große Tochter im Sommer, unsere kleine aber im Winter Geburtstag hat, ließ sich nur selten ein schon einmal gut gelaufener Geburtstag einfach wiederholen. Ganz abgesehen davon, dass jede ohnehin ihre eigenen Vorlieben hat, sie sich in einem aber einig sind: Eine Feier kommt nur zu Hause in Frage.