GA gelistet Sechs Orte für erlebnisreiche Kindergeburtstage in Bonn und der Region

„Jedes Kind ist ein Künstler“, wusste schon Pablo Picasso. In der Bundeskunsthalle gibt es nicht nur kindgerechte Gruppenführungen, sondern auch Gelegenheit, selbst gestalterisch tätig zu werden - zum Beispiel mit Naturfarben, beim Malen mit Ölkreiden oder in der Knetwerkstatt. Auch über die Grundlagen des digitalen Designs können die Kleinen per App mehr erfahren und sich ausprobieren. Verpflegung kann mitgebracht werden. Eine sichere Option für jedes Wetter!



Adresse: Helmut-Kohl-Allee 4, 53113 Bonn

Kosten: 100 Euro

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Bundeskunsthalle.