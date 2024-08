Familien-Kolumne „Kinderkram“ Die Panne auf der Wickelkommode

Wie bewundernswert ist es, wenn Kinder erste Worte aussprechen. Ich kann mich bei meinem Sohn noch genau daran erinnern. Als er das erste Mal „Papa“ sagte. Oder „Hummel“. Oder später „Stinkepups“. Da wird jeder Vater emotional – da kann er sagen, was er will. Nach den ersten einzelnen Worten von Kleinkindern geht es rasant weiter. Auf einzelne Worte folgen Drei-Wort-Sätze. Dann erste Fragen. „Wollen wir was erzählen?“ zum Beispiel. Da muss ich natürlich schmunzeln. Unsere kurzen Gespräche über Hamster im Museum Koenig, Kleckerburgen oder Kreidefiguren reichen noch nicht für einen Romandialog. Bei klaren Ablehnungen füllen sie höchstens Comicblasen. Sein Mundwerk feuert dann nur ein schnelles „Nein“. Mehrfach. Wer will es ihm verübeln. Auch das früh gelernte „Papa“ spart er an dieser Stelle auf. Dabei gebe ich ihm genügend Zeit und Pausen für eine freundliche Abfuhr.