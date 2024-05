Familien-Kolumne „Kinderkram“ Wenn das Grundschulkind seine erste Demo organisiert

Der Stein des Anstoßes war übrigens ein Ball. Oder besser: Drei. Denn in der offenen Ganztagsschule hatte es wohl häufiger Streit beim Ballspielen gegeben. Sodass sich die Betreuer gezwungen sahen, Maßnahmen zu ergreifen. Ab sofort, so war in einem Brief zu erfahren, gibt es für alle OGS-Schüler (je nach Betrachtungsweise sind es weit mehr als 100 oder knapp 200) nur noch drei Bälle, die an entsprechender Stelle ausgeliehen werden können. So sollen Konflikte vermieden und ein sozialeres Miteinander ermöglicht werden.