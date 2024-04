Veranstaltung zu Erziehungsfragen Tipps für Eltern zum Umgang mit Smartphone und Co.

Um diese Fragen geht in der nächsten Veranstaltung der Reihe „Kind im Glück“. In dieser Reihe widmen sich die Alfterer Alanus Hochschule und der General-Anzeiger verschiedenen Erziehungsfragen. „Die anderen dürfen auch! Wege zu einer gesunden Medien-Balance“ lautet der Titel des Impulsvortrags, den Paula Bleckmann, Professorin für Medienpädagogik an der Alanus Hochschule, nun hält.