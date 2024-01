Veranstaltung zu Erziehungsfragen Wenn aus dem Kita-Kind ein Schulkind wird

Am Mittwoch, 24. Januar, sprechen die Alanus-Professorinnen Janne Fengler und Stefanie Greubel zum Thema „Jetzt wird es ernst!? Über den Eintritt in die Schule und andere Übergänge“. Greubel und Fengler geben in ihrem Impulsvortrag Einblicke aus ihrer Forschung und stehen in der anschließenden Diskussion dem Publikum Rede und Antwort. Die Veranstaltung findet von 19 bis 20.30 Uhr in der Alanus Hochschule, Campus II – Villestraße, in Alfter statt.