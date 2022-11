Mütter und Väter : Klassische Rollenverteilung in Familien bleibt

Hannover Wie leben die Menschen mit Kindern in Niedersachsen? Immer noch meistens als klassische Familie, heißt es in einem Bericht. Viele leben aber auch allein.

Die klassische Rollenverteilung zwischen Müttern und Vätern ist in Niedersachsen immer noch das häufigste Familienmodell. Grundsätzlich nahmen Väter deutlich häufiger (88,5 Prozent) am Erwerbsleben teil als Mütter (74), sie arbeiteten meistens in Vollzeit (92,5 Prozent), die Frauen hingegen waren häufig in Teilzeit tätig. Lediglich 28,4 Prozent der Mütter arbeiteten voll, wie aus Zahlen des Landesamts für Statistik für 2021 hervorgeht.