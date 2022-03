Familien-Kolumne „Kinderkram“ : Diebe und Dinosaurier

Bonn Kleine Kinder haben viele Fragen. Manchmal fallen Eltern die Antworten leicht, manchmal ist der Wissensdurst des Nachwuchses aber auch eine echte Herausforderung.

Kinder werden in eine Welt hineingeboren, die für sie vom ersten Tag voller wunderlicher Dinge ist. Alles, aber auch wirklich alles, ist neu und faszinierend. Aus diesem Grund braucht sich kein Elternteil zu wundern, wenn der Nachwuchs Fragen über Fragen hat. Schließlich ist Wissbegierde auch etwas Tolles, zeugt sie doch davon, dass die Kleinen an ihrer Umgebung ein reges Interesse haben.

Doch dieses Interesse ist für Eltern mitunter eine echte Herausforderung. Denn ist es manchmal gar nicht so einfach, die Fragen von Sohn oder Tochter so zu beantworten, dass die Antwort für sie verständlich und zufriedenstellend ist. Manchmal ist es aber auch ziemlich leicht.

Wie wird man ein Dieb?

Der Erklärbär in mir verfiel in einen spontanen Winterschlaf. Und was nun? Eine praktische Erläuterung der Entstehung der Erde bot sich nicht an. Meine Tochter unterbrach mein Nachdenken: „Papa, du hast letztens was von Staubkörnchen erzählt“? Stimmt, wir hatten das Thema kürzlich schon einmal. Ich hatte versucht, zu erklären, dass im Weltall sich nach und nach immer mehr Gasteilchen und Staubkörnchen zusammengetan hatten und daraus irgendwann die Erde entstanden war. Astronomen und Lehrer mögen an dieser Stelle mit mir nachsichtig sein.