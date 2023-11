Familien-Kolumne „Kinderkram“ Das Hier und Jetzt ist klebrig, aber süß

Es gibt ein Kurzvideo auf Instagram und TikTok, in dem eine Mutter ihr Baby auf den Arm nimmt, und als sie es wieder absetzt, ist es plötzlich – dank geschickten Zusammenschnitts – kein Baby mehr, sondern fast so groß wie sie selbst. Dieses Gefühl kann ich sehr gut nachvollziehen, schließlich habe ich doch meine Kinder erst gestern gewickelt und gefüttert. Oder etwa nicht? Und gleichzeitig – auch das gehört zur Wahrheit dazu – ziehen sich die Tage gerade mit sehr kleinen Kindern manchmal fast endlos in die Länge. „The days are long, but the years are short“ trifft es recht gut.