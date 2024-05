Familien-Kolumne „Kinderkram“ Kindliche Kontaktfreude kann zur Herausforderung werden

Im privaten, familiären Bereich hingegen darf ich ganz ich sein, mich auf der Couch verkriechen oder mit ins Gesicht gezogener Kappe schnell und mit Sprich-mich-bloß-nicht-an-Gesicht durch den Supermarkt bewegen - kurzum: ganz und gar „Drinnie“ sein. Es gibt aber etwas, das meinem Hang zum Einigeln entgegensteht - die Mutterschaft. Denn ausgerechnet ich, die privat jeden nicht zwingend notwendigen Anruf vermeidet und lieber E-Mails schreibt, die ihre Nachbarn zwar freundlich grüßt, ansonsten aber gern in Ruhe lässt und einen Waldspaziergang so ziemlich jedem Action-Ausflug vorzöge - ich wurde gesegnet mit gleich zwei überaus extrovertierten, dem Außen fröhlich und selbstbewusst zugewandten Kindern. Während mein älterer Sohn seine Umwelt schon immer mit seiner unüberseh- und hörbaren Präsenz beglückte, tarnte der Jüngere sich bis zum Alter von etwa fünf Jahren in der Öffentlichkeit als schüchtern und still. Seit nunmehr zwei Jahren sind sich jedoch beide einig: Ein Tag, an dem man nicht mit Fremden Konversation gemacht oder drei neue Freunde auf irgendeiner Rutsche gefunden hat, ist ein verlorener Tag. Ob auf dem Klassenfest, im Schwimmbad oder beim Einkaufen - es gibt immer jemanden, den man aktiv und munter ansprechen kann: Wie heißt du? Ich kann schon Kopfsprung, du auch? Willst du mal zu mir spielen kommen? Komm, wir fragen direkt meine Mama! Da bringt mir dann auch die Kappe reichlich wenig.