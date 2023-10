Familien-Kolumne „Kinderkram“ Wenn Kinderweisheit wehtut

Eine ganz besonders unangenehme Begegnung hatte ich kürzlich in einem Drogeriemarkt. Mein Sohn war sehr aufgebracht und tat dies durch wütendes Weinen kund. Ich gebe zu, ich kann mich an den Grund nicht einmal mehr genau erinnern, doch fest steht: In diesem Moment stellte sich seine persönliche Lebenssituation für ihn dramatisch dar, und vermutlich war ich schuld. Warum sich allerdings eine uns vollkommen unbekannte ältere Dame berufen fühlte, sich zu meinem Sohn hinunterzubeugen, ihm aus nächster Nähe ins Gesicht zu schauen und – nicht unbedingt freundlich – zu fragen, was denn mit ihm bitte los sei, erschloss sich mir nicht, denn das Kind war ja offenkundig weder allein noch hilflos. Was es unmissverständlich klarmachte, als es sich für alle Anwesenden hörbar vernehmen ließ: „Lass mich in Ruhe!“ Und nach kurzem Zögern in seiner Wut noch hinzufügte: „Du blöde Oma!“