Familien-Kolumne „Kinderkram“ Wenn die Uroma plötzlich eine Null mehr hat als ihre Urenkelin

Der September ist in unserer Familie der Monat der Geburtstage. Allein in der ersten Woche haben wir drei, und den Schlusspunkt setzt dann meine Oma. Deren Geburtstag steht in diesem Jahr unter einem ganz besonderen Zeichen, vielmehr einer besonderen Zahl. Während unsere jüngere Tochter sich im vergangenen Jahr nämlich riesig darüber freute, endlich ihre erste Null feiern zu können, sind es bei ihrer Uroma nun gleich zwei davon. Ihr Hundertster ist momentan das Thema bei uns zu Hause.