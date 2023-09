Familien-Kolumne „Kinderkram“ Mamakind: Wenn ein Elternteil bevorzugt wird

Wenn ich etwas nicht ausstehen kann, sind das unverdiente Lorbeeren. „Mama, du bist die Beste“ – so ist es auf allerlei Muttertag-Merchandise-Artikeln zu lesen. Ich mag es nicht besonders, wenn meine Kinder das zu mir sagen. Bin ich nicht. Ich glaube, Eltern-Kind-Beziehungen sind zu komplex, als dass irgendwer darin eine Meisterschaft erlangen könnte. Sind die Kinder gut oder schlecht geraten, so ist das erstens Ansichtssache und zweitens in der Regel ja nicht allein den Eltern zuzuschreiben, sondern auch den Genen, den Umwelteinflüssen, der Peergroup. Man muss sich nur mal die Unterschiede zwischen Geschwistern anschauen, siehe die Prinzen William und Harry.