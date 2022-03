Kinderbuch-Tipp : Marc-Uwe Kling: Das NEINhorn

Marc-Uwe Klings „NEINhorn“ kommt in einer fluffig-flauschigen Umgebung zur Welt, wo es gar nicht reinpassen möchte. Ein erfrischend anderes Bilderbuch, das für Kinder ab drei Jahren geeignet ist.

