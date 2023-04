Mit Kindern über Sexualität sprechen: Drei Tipps von der Expertin

Beispiele für Formulierungen: Manche Eltern sind unsicher: Wie treffe ich die richtige Sprache? Wie beschreibe ich beispielsweise den sexuellen Akt so, dass es für die Kinder gut und verständlich ist? In diesem Fall rate ich dazu, in die Bücherei oder in eine Buchhandlung zu gehen und die Aufklärungsbücher für die verschiedenen Altersstufen durchzuschauen. In der Regel findet man da viele gute Beispiele für Formulierungen oder auch Bilder, die man gemeinsam anschauen kann.