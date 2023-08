Familien-Kolumne „Kinderkam“ Schneckenschutz und Conni-Bücher

Was wir heute in Sachen Klimawandel erleben, ist vermutlich nur ein Vorbote dessen, was unsere Kinder erleben werden – wenn wir nicht handeln. Umweltschutz geht jeden an, und daher halte ich es für wichtig, meinen Kindern früh mit auf den Weg zu geben, wie wichtig es ist, Tiere, Pflanzen und die Atmosphäre zu schützen. Und dabei hilft Conni tatsächlich. Sicher, die Drei- und auch die Sechsjährige haben noch keine Vorstellung davon, was Klimawandel bedeutet. Aber, dass man seinen Müll nicht einfach auf den Boden wirft, hat auch die Jüngere bereits verstanden.