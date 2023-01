Umweltfreundliche Tipps : Nachhaltiger Kindergeburtstag: Wie feiern ohne Luftballons?

Düsseldorf Bei einem Kindergeburtstag sind bunte Luftballons oft der Renner unter den jungen Gästen. Nur nachhaltig sind sie nicht - und für Tiere sogar gefährlich. Doch es gibt Alternativen.

Luftballons in allen Farben bei einem Kindergeburtstag in den Himmel steigen lassen. Das sieht zwar schön aus, die Überreste der Ballons schaden aber der Umwelt. Sollte man also bei der Partyplanung auf Ballons verzichten?

Wenn es nach Verbraucher- und Umweltschützern geht, sollten sie auf jeden Fall nicht frei in der Luft herumfliegen. Denn Ballonreste in der Natur seien vor allem gefährlich für Tiere, die sie mit Nahrung verwechseln könnten. „Vor allem Vögel können an diesem Müll verenden, zudem können sich Tiere an den Ballonschnüren strangulieren“, teilt eine Sprecherin des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) mit.